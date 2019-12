Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Beim Abbiegen gegen Laterne gefahren

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wollte ein 19-jährer Fahranfänger von der Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben nach links in die Alleestraße abbiegen. Offenbar überschätzte der junge Mann seine fahrerischen Fähigkeiten beim Abbiegen, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Straßenlaterne. Die Laterne und der Pkw wurden beschädigt. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit bei dem Fahrer waren keine festzu-stellen. Augenscheinlich war er einfach nur zu schnell unterwegs gewesen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

Telefon: 06333 - 9270

E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell