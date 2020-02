Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen -- Wohnhaus brennt -- 2. Meldung

Freiburg (ots)

URSPRUNGSMELDUNG

Landkreis Lörrach - Efringen-Kirchen, Gemeinde Istein - Ein Einfamilienhaus brennt. Erst-Meldung bei der Polizei erfolgte um 07.22 Uhr durch die Integrierte Leitstelle Lörrach. Näheres ist noch nicht bekannt.

Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte sind vor Ort.

Stand: 01.02.2020, 07.40 Uhr

FLZ/Hug

2. MELDUNG

In einem von zwei Familien bewohnten Wohnhaus in einer Wohnsiedlung in Istein kam es auf dem Balkon im Obergeschoß aus bislang unbekannten Gründen zu einem Brand der im Anschluß auf das Dach übergriff. Das Dach wurde hierbei zu ca. 1/4 beschädigt.

Es wurde niemand Verletzt. Der Sachschaden dürfte im mittleren fünfstelligen Eurobereich liegen. Beide Wohnungen waren nach dem Brand noch bewohnbar.

Weitere Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Vom Rettungsdienst waren ein Rettungswagen und ein Notarzt vorsorglich vor Ort Die Feuerwehr setzte zur Brandbekämpfung 45 Einsatzkräfte ein u.a. auch ein Drehleiterfahrzeug.

Stand: 01.02.2020, 11.30 Uhr

FLZ/Hug

