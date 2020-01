Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Fahrraddieb ertappt - Polizei sucht Geschädigte

Freiburg (ots)

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald, Umkirch - Am Donnerstagabend wurde gegen 22:30 Uhr nach einem Zeugenhinweis in der Gottenheimer Straße in Umkirch ein 42-jähriger alkoholisierter rumänischer Staatsbürger kontrolliert, der zwei entwendete Fahrräder bei sich hatte. Bei der Durchsuchung wurde eine Beißzange aufgefunden. Die beiden Fahrräder wurden vermutlich in der Umkircher Snewelinstraße entwendet. Die Eigentümer oder weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten March, Telefon 07665 934293, in Verbindung zu setzen.

