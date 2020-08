Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Mofa in Brand geraten

Hausach (ots)

Möglicherweise hat ein undichter Benzinschlauch an einem Mofa in der Nacht auf Dienstag zum Brand des Gefährts geführt. Der Eigentümer hat sich kurz vor 3 Uhr über Notruf gemeldet und so die Einsatzkräfte alarmiert. Die Wehrleute aus Hausach rückten mit zwei Einsatzfahrzeugen in die Einbacher Straße aus und löschten das Zweirad ab. Nach derzeitigen Feststellungen ist von einem technischen Defekt auszugehen. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 1.500 Euro.

