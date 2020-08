Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Rückwärts auf Motorrad gefahren, Zeugen gesucht

Bietigheim (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montagmittag ist die Polizei auf der Suche nach Hinweisgebern. Der 47 Jahre alte Lenker eines Motorrads war gegen 13:45 Uhr auf der B3 in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er eigenen Angaben zufolge an einer Ampel hinter einem weißen VW Bus halten musste. Der Fahrer des weißen Fahrzeugs soll seinen Wagen im Anschluss ein Stück zurückgesetzt haben und hierbei mit dem Vorderrad des Zweirads kollidiert sein. Beim folgenden Sturz zog sich der 47-Jährige leichte Verletzungen zu, sein Sozius blieb unverletzt. Der Lenker des Wagens mit dem Kennzeichenbeginn "NB-" soll seine Fahrt anschließend in Richtung Muggensturm fortgesetzt haben. Personen, die Hinweise auf den in Neubrandenburg zugelassenen weißen VW-Bus geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07245 912710 bei den ermittelnden Beamten zu melden. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell