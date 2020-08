Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Andauernde Ermittlungen führen zum Ziel

Neuried (ots)

Bereits länger andauernde Ermittlungen führten am Donnerstag vergangener Woche zur Festnahme eines 26 Jahre alten und mit mehreren Haftbefehlen gesuchten Mannes. Der Mittzwanziger stand wegen des dringenden Verdachts eines Raubes, Diebstahls und des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln auf der Fahndungsliste. Beamte der Schutz- und Kriminalpolizei intensivierten daher bereits seit Anfang des Jahres die Suche nach dem Untergetauchten. In einem Zusammenspiel verschiedener Kriminalinspektionen konnte der Gesuchte letztlich am Abend des 6. August in Neuried festgenommen werden. Die kriminellen Machenschaften des Festgenommenen erstreckten sich überwiegend auf die Regionen Offenburg und Lahr. Nach einer Haftrichtervorführung wurden die bestehenden Haftbefehle in Vollzug gesetzt und der 26-Jährige im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

