Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim, Rastatt - Uneinsichtig und aggressiv

Bietigheim, Rastatt - Uneinsichtig und aggressiv (ots)

Das Verhalten eines 48 Jahre alten Mannes führte in der Nacht von Montag auf Dienstag zu Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und einer Ingewahrsamnahme des Mannes. Beamten des Polizeireviers Rastatt fiel der Autofahrer gegen 1:20 Uhr auf der B36 in Höhe Bietigheim auf, weil er augenscheinlich Probleme beim Wiederanfahren an der dortigen Ampel hatte. Eine darauffolgende Kontrolle führte zu dem Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol hinter dem Steuer gesessen hatte. Ein Atemalkoholtest brachte einen Wert von etwa 1,2 Promille zutage. Uneinsichtig und zunehmend aggressiv zeigte der 48-Jährige sich im Bereich des Rastatter Krankenhauses, als er sich, unter dem Einsatz von körperlicher Kraft, gegen eine angeordnete Blutentnahme zur Wehr setzte. Die Gegenwehr des Mannes führte neben der dennoch durchgeführten Blutentnahme zusätzlich zu leichten Verletzungen bei dem Mann und zwei Beamten des Polizeireviers Rastatt. Weil der offenbar Alkoholisierte sich auch im Anschluss nicht zur Ruhe bringen ließ, wurde er anschließend vorerst in Gewahrsam genommen. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell