Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Weisenbach - 'Lost Places' erkundet - abgestürzt

Weisenbach (ots)

Ein 27 Jahre alter Mann ist am Sonntagvormittag in einem ehemaligen und stillgelegten Firmengebäude in der Fabrikstraße aus circa sieben Metern Höhe abgestürzt und hat sich hierbei lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Schwerverletzte zusammen mit einem drei Jahre älteren Begleiter aus dem Raum Mannheim angereist, um ihrem Hobby, der Fotografie von `Lost Places', nachzugehen. Das marode Gebäude hätten sie über eine Suchmaschine im Netz ausfindig gemacht und als geeignet empfunden. Nach derzeitiger Sachlage habe der 27-Jährige gegen 10:40 Uhr im betretenen Bauwerk eine Metallplatte überlaufen, die mutmaßlich korrodiert und von Rost angegriffen war. Die Platte hielt offensichtlich dem Körpergewicht des Mannes nicht stand und wurde durchbrochen. Der Hobbyfotograf stürzte in der Folge in die Tiefe und blieb regungslos liegen. Nach einer Erstversorgung durch Helfer des Rettungsdienstes wurde der 27-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in das Ortenau Klinikum nach Offenburg geflogen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Gernsbach unterstützten die Maßnahmen an der Unglücksstelle. Die Beamten des Polizeipostens Gernsbach haben die Ermittlungen aufgenommen.

