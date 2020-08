Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Verdächtiger nach Raub festgenommen und in Untersuchungshaft

Appenweier (ots)

Ein 44 Jahre alter Mann sitzt nach einem mutmaßlich begangenen Raubdelikt in der Bahnhofstraße in Untersuchungshaft. Der Verdächtige soll in der Nacht auf Sonntag zusammen mit zwei weiteren noch unbekannten Mittätern einen 52-Jährigen im Bahnhofsbereich überfallen haben, nachdem dieser mit dem Zug in Appenweier ankam. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen drei Männer den Geschädigten gegen 0:45 Uhr von hinten gestoßen und ihn hierdurch zu Fall gebracht haben. Auf dem Boden liegend soll der später Festgenommene und die noch unbekannten Mittäter den überrumpelten Mann geschlagen und getreten und ihm eine Tasche, unter anderem gefüllt mit Bargeld, geraubt haben. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung ist es Beamten des Polizeireviers Kehl gelungen, den 44-Jährigen im Bereich der Sparkasse in Appenweier aufzuspüren und zu kontrollieren. Übereinstimmungen mit einer vorliegenden Täterbeschreibung sowie Blutanhaftungen an seiner getragenen Kleidung bekräftigten eine Tatbeteiligung und führten zur Festnahme des Verdächtigen. Der aktuell Wohnsitzlose wurde am Sonntagmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg dem Haftrichter vorgeführt. Gegen den 44-Jährigen wurde anschließend Haftbefehl wegen Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen.

Polizeipräsidium Offenburg

