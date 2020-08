Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden,Oos - Vergessen und entzündet

Baden-Baden (ots)

Eine vergessene Herdplatte löste am Sonntag kurz vor 17 Uhr einen Polizei- und Feuerwehreinsatz aus. Ein 27-Jähriger hatte nach ersten Erkenntnissen seinen Topf auf der eingeschalteten Feuerstelle vergessen. Das darin befindliche Fett entzündete sich wohl kurzerhand und die Flammen griffen auf den Küchenschrank über. Durch den Brand wurde die Tapete an der Decke verrußt, ein weitgehender Gebäudeschaden entstand dabei glücklicherweise nicht. Bei dem Versuch das Feuer zu bezwingen, erlitt der Mann leichte Verletzungen. Zur weiteren Behandlung wurde der Mittezwanziger in ein Klinikum geliefert. Die Kräfte der Feuerwehr konnten die Flammen schnell bewältigen. /jh

