Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - Sexau - Unfallflucht mit Roller

Freiburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr missachtete ein 18jähriger Rollerfahrer an der Kreuzung Burgweg/Vordersexauer Weg und Emmendinger Straße ein Stopp-Schild, so dass es im Kreuzungsbereich mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw zur Kollision kam. Der Rollerfahrer flüchtete daraufhin von der Unfallstelle, ließ jedoch seinen Beifahrer an der Unfallstelle zurück. Der Unfallverursacher ist der Polizei mittlerweile bekannt.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 1012

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell