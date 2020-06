Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau i.Schw.: Beleidigung von Polizeibeamten vor dem Amtsgericht

Freiburg (ots)

Vor dem Amtsgericht in Schönau hielten sich am Donnerstag, 25.06.2020, gegen 09.30 Uhr, zwei Polizeibeamte auf, als eine 46 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrrad an ihnen vorbeifuhr, sie anschaute und aus dem Nichts heraus mit einem Schimpfwort beleidigte. Als die Radlerin kurze Zeit später wieder an den Beamten vorbeikam wurde sie angehalten und kontrolliert. Die Frau wird angezeigt.

md/jk

