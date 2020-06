Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Steine gegen den Polizeiposten geworfen

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 25.06.20, gegen 19 Uhr, teilten Zeugen mit, dass ein Mann Steine gegen den Polizeiposten geworfen hatte. Der 47-jährige psychisch auffällige Tatverdächtige konnte durch die Polizei noch in der Nähe angetroffen werden. Eine politische Motivation ist nicht erkenntlich. Am Posten wurden zwei Glasscheiben und eine Jalousie beschädigt. Das Polizeirevier Rheinfelden führt die weiteren Ermittlungen.

