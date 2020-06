Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 25.06.20, zwischen 12 und 16 Uhr, wurde in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus bei der Schusterinsel eingebrochen. Bislang Unbekannte öffneten auf unbekannte Art und Weise die Wohnungstür und durchsuchten die Wohnung. Es wurden elektronische Geräte, wie Laptop und Handy, sowie etwas Bargeld entwendet Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind.

