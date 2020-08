Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim, Kürzell - Tauchunfall

Meißenheim, Kürzell (ots)

Ein Tauchunfall hat am Sonntagvormittag am 'Matschelsee' zu einem Einsatz von Rettungshubschrauber, Feuerwehr und Polizei, glücklicherweise aber nicht zum Schlimmsten geführt. Ein 58 Jahre alter Mann musste allerdings zur Beobachtung in eine örtliche Klinik gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 58-Jährige zusammen mit einem Gleichaltrigen in der Mitte des Badesees auf circa fünfzig Meter abgetaucht. Möglicherweise hat eine falsche Berechnung der Luftmenge dazu geführt, dass dem Endfünfziger die Atemluft ausging und er deshalb ohne Einhaltung der Dekompressionszeit aufsteigen musste. Etwa sechs Meter unter der Wasseroberfläche hat ihm sein Tauchbegleiter zunächst die Ausrüstung vom Körper und anschließend ihn selbst nach oben an die Luft gezogen. Auf den Unfall aufmerksam gewordene Badegäste verhalfen den Tauchern kurz vor 12 Uhr an das rettende Ufer. Der Verunfallte war ansprechbar und bei Bewusstsein. Die Beamten des Polizeireviers Lahr und des Polizeipostens Schwanau haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell