Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Pkw aufgebrochen

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Unbekannte Personen drangen, zwischen Freitag, 5. Juni und Samstag, 6. Juni, an der Straße Pützbachweg in einen parkenden Pkw ein und durchsuchten diesen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. An der Breslauer Straße schlugen unbekannte Personen in der Nacht zu Sonntag, 7. Juni, die Seitenscheiben an zwei Pkw ein. Sie durchwühlten den Innenraum durchwühlten. Auf den ersten Blick wurde in beiden Fällen nichts gestohlen. An der Ernst-Reuter-Straße schlugen unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag, 7. Juni die Seitenscheibe eines Fahrzeuges ein, das dort parkte. Aus dem Innenraum entwendeten die Täter ein Feuerzeug.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell