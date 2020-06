Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Entwendete Zigarettenautomaten aufgefunden

Geilenkirchen (ots)

Am Sonntag (7. Juni) fanden Spaziergänger in den Ortslagen Immendorf und Kogenbroich jeweils einen Zigarettenautomaten im Feld beziehungsweise in der Wurm liegend. Diese Automaten stammen augenscheinlich aus Diebstählen. Sie waren gewaltsam geöffnet worden und der Inhalt fehlte. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wurden aufgenommen und dauern weiter an. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Ablegen der Zigarettenautomaten in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 in Verbindung zu setzen.

