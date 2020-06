Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 158 vom 06.06.20

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Kfz-Delikte

Heinsberg-Unterbruch In der Nacht zu Donnerstag (4. Juni) wurde an einem Pkw auf der Straße Küpper das vordere Kennzeichen entwendet.

Waldfeucht-Selsten Bereits am Mittwoch, 03.06.20, 03.58 Uhr, wurden aus einem Pkw auf der Selstener Straße Gegenstände von erheblichem Wert entwendet.

Übach-Palenberg Am Donnerstag (4. Juni) zwischen 12.30 Uhr und 23.45 Uhr wurden an einem Pkw auf der Frankenstraße beide Kennzeichen entwendet.

Heinsberg In der Nacht zu Freitag (5. Juni) wurde an einem Pkw auf der Industriestraße das hintere Kennzeichen entwendet.

Wassenberg An einem auf der Graf-Gerhard-Straße geparkten Pkw wurden die Kennzeichen entwendet. Der Diebstahl fand am Freitag (5. Juni) zwischen 06.15 Uhr und 17.00 Uhr statt.

Einbruchdiebstahl

Hückelhoven Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Freitag (5. Juni) die Eingangstür zur Mehrzweckhalle auf der Dr. -Ruben-Straße auf. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Zudem verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Wohnung auf der Parkhofstraße. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag (4. Juni), 10.00 Uhr und Freitag, 12.00 Uhr. Auch hier liegen noch keine Erkenntnisse über Diebesgut vor.

Verkehrsunfälle/Verkehrsdelikte

Hückelhoven Am Samstag, 06.06.2020 um 04.20 Uhr, kam es auf der K 22 (Kaphofweg) zu einem Verkehrsunfall. Unbekannte Täter hatten den Sockel eines Verkehrszeichens aus einem nahegelegenen Baustellenbereich hochkant auf die Fahrbahn gestellt. Ein 46jähriger Mann aus Erkelenz, der mit seinem Pkw die K22 in Richtung Hilfarth befuhr, sah den Sockel zu spät und fuhr darüber. Hierdurch entstand am Fahrzeug erheblicher Sachschaden.

