Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Erkelenz-Keyenberg (ots)

Am Mittwoch (3. Juni), gegen 18 Uhr brachen unbekannte Täter eine Haustür und ein Fenster zu einem Wohnhaus in der Lindenallee auf. Sie durchwühlten die Räume. Auf den ersten Blick konnte nicht gesagt werden, ob etwas entwendet wurde. Am Donnerstag (4. Juni), gegen 1 Uhr, versuchten unbekannte Täter in der gleichen Straße eine Tür zu einem weiteren Wohnhaus aufzubrechen, dies gelang ihnen jedoch nicht.

