Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Heinsberg-Waldenrath (ots)

Zwischen Mittwoch, 3. Juni, 17 Uhr und Donnerstag, 4. Juni, 6 Uhr drangen unbekannte Personen in zwei Pkw ein. Aus einem Fahrzeug, das an der Straße Pütterhof parkte, entwendeten die Täter Münzgeld. An der Straße Kleiner Eschenweg stahlen die Täter aus einem Pkw verschiedene Gegenstände.

