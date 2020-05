Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 09.05.2020 - 10.05.2020, 09.00 Uhr

Salzgitter (ots)

Brand in Wohnung

Am Sonntag, den 10.05.2020, gegen 01:00 Uhr, wird der Polizeidienststelle Salzgitter-Bad ein Brand in einer Wohnung in der Gertrudenstraße gemeldet. Vor Ort wird durch die eingesetzten Beamten ein Feuer in einer Erdgeschosswohnung festgestellt. Durch die Berufsfeuerwehr Salzgitter wird der stark alkoholisierte Bewohner aus der Wohnung geholt und das Feuer gelöscht. Der Bewohner blieb unverletzt und wurde nach vorsorglichen Untersuchungen aus dem Krankenhaus entlassen. Ursächlich für den Brand war vermutlich Unachtsamkeit des Bewohners. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

