Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des PK Peine. Zeitraum 08.05./09.05., bis 08.00 Uhr

Peine (ots)

Zeugenaufrufe für VU- Fluchten im Bereich Peine und Lengede

Bereich Peine: Auf dem Landkreisparkplatz-Schloßwall- beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-oder Ausparken einen geparkten Pkw Audi Q 5, in dem Zeitraum vom 08.05.2020, 10.30- 11.15 Uhr. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom VU- Ort. Schadenshöhe ca. 1000.- Euro. Hinweise bitte an die Polizei Peine unter der Tel. 05171 9990

Auf dem Parkplatz in Peine, Schwarzer Weg, Ärztehaus, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugfhr. beim Ein-oder Ausparken einen geparkten Pkw Nissan Qashqai am Donnerstag, 07.05.2020, in der Zeit von 10.30- 12.00 Uhr. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom VU- Ort. Schadenshöhe ca. 500.- Euro. Hinweise an die Polizei Peine unter der Tel. 05171 9990.

Bereich Legende/ Broistedt: In der Straße Kastanienallee beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren ein unbekannter Fahrzeugfhr. den linken Aussenspiegel eines geparkten Pkw VW Transporter. Zeitraum Mittwoch, 06.05.2020, 10.00 Uhr- Freitag, 08.05.2020, 16.45 Uhr. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom VU- Ort. Hinweise bitte an die Polizei Lengede . Tel. 05344 915670.

