Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall Nachtrag vom 1. Juni

Wassenberg (ots)

Wie bereits mit dem Polizeibericht Nummer 153 vom 1. Juni berichtet, ereignete sich auf der Sandstraße in Birgelen ein Verkehrsunfall mit einem Radfahrer, der an einer dortigen Bodenschwelle zu Fall kam. Nachdem der 72-jährige Mann aus den Niederlanden mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik gebracht wurde, erlag er am gestrigen Tag seinen Verletzungen.

