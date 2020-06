Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnung

Hückelhoven-Doveren (ots)

Zwischen Dienstag, 2. Juni und Mittwoch, 3. Juni, brachen unbekannte Täter das Schloss einer Tür auf und gelangten so in den Innenhof eines Hauses an der Straße Doverhahn. Von dort aus drangen sie in eine Wohnung ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Was entwendet wurde, wird zurzeit noch ermittelt.

