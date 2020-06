Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Graffiti an Gebäudewände gesprüht

Wassenberg (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 30. Mai und Dienstag, 2. Juni, wurden an zwei Gebäudewänden Graffitis gesprüht. Ein Tatort lag in der Jülicher Straße und ein weiterer in der Weilerstraße. Zeugen, die unbekannten Täter dabei beobachtet haben oder Hinweise zu ihrer Identität geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Hückelhoven, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

