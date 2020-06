Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zigarettenautomat von der Wand gerissen und entwendet

Wassenberg (ots)

Am 28. Mai (Donnerstag) rissen unbekannte Personen an einem Haus in der Graf-Gerhard-Straße einen Zigarettenautomaten von der Wand und entwendeten diesen im Anschluss. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die im Tatzusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu melden.

