Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200421-2: Fahrradfahrer schwer verletzt - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag (20. April) ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Autofahrerin gekommen. Gegen 14:00 Uhr fuhr ein Radfahrer (16) mit seiner Begleiterin (17) auf einem Radweg der Heinz-Cremer-Straße (K 44) in Richtung Liblar. Die beiden Radfahrer fuhren über eine Brücke, die über die Erft führt und wollten hinter der Brücke die K 44 kreuzen, um auf einem Feldweg weiterfahren zu können. Der 16-Jährige nahm die in Richtung Lechenich fahrende Autofahrerin (39) nicht rechtzeitig wahr und fuhr vom Radweg auf die K 44, um diese zu kreuzen. Die 39-Jährige bremste nach Zeugenangaben stark. Einen Zusammenstoß konnte sie jedoch nicht mehr verhindern. Der Radfahrer wurde durch den Aufprall schwerst verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik geflogen. Die Ermittlungen nahm das Verkehrskommissariat auf. Bei der Unfallaufnahme unterstützte das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Köln. Die K 44 war für rund dreieinhalb Stunden gesperrt. (akl)

