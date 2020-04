Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200420-3: Zwei Täter nach Hausfriedensbruch gestellt - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (18. April) fielen einem Hauseigentümer (32) auf dem Markusweg zwei Personen auf, die in seinem Garten ein Picknick machten. Die unbekannten Personen vertrieb der 32-Jährige, indem er mehrfach rief, dass sie verschwinden sollen. Seine 31-jährige Lebensgefährtin verständigte zeitgleich die Polizei, da sie befürchtete, es könnte sich um Einbrecher handeln. Die Beamten trafen die beiden Männer (18/20) am Bahnhof Kerpen-Sindorf an. Die Polizisten nahmen die beiden Personen fest. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten Diebesgut auf. Die Ermittlungen zur Herkunft des Diebesguts dauern an. (akl)

