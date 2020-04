Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Drogen im Straßenverkehr- Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (18. April) fuhren am Abend gleich drei Verkehrsteilnehmer mit ihren Kleinkrafträdern (Roller bis 45 km/h) in eine Polizeikontrolle in der Nähe des Gut Dickopshof.

Die heranwachsenden Erwachsenen (20-, 19- und 18 Jährigen) standen unter Drogeneinfluss und waren nicht im Besitz eines Führerscheins.

Allen drei Wesselingern wurden Blutproben entnommen. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.(rl)

