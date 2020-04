Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200417-3: Zeuge vereitelte Automaten-Aufbruch - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitag (17. April) hat ein Hotelmitarbeiter (39) in der Hamburger Straße zwei Männer gesehen, die sich mit Werkzeug an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten.

Der 39-Jährige hörte gegen 01:30 Uhr ein lautes Geräusch, das von der Straße kam. Als er nachsah, entdeckte er zwei unbekannte Personen, die sich an einem Zigarettenautomaten aufhielten und versuchten, diesen gewaltsam zu öffnen. Nach Ansprache des Zeugen flüchtete das Duo zunächst in Richtung "Subway". Allerdings kehrten die Männer gegen 01:50 Uhr zurück und versuchten ihr Glück ein zweites Mal. Dabei rechneten sie jedoch nicht mit dem 39-Jährigen, der die Diebe erneut in die Flucht trieb (Fluchtrichtung "Subway") und die Polizei verständigte. Laut Angaben des Zeugen waren beide Männer 170 bis 180 Zentimeter groß, trugen Sturmhauben und hatten Aufbruchwerkzeug dabei. Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weitere Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

