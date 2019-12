Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ermittlungen nach Vorfällen in zwei Diskotheken - 2. update

Offenburg (ots)

Im Zusammenhang mit dem Buttersäurevorfall in zwei Diskotheken in der Nacht zum Samstag wurde der 26-jährige Hauptverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg am Sonntag der Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ nach Abschluss der Anhörung einen Haftbefehl und setzte diesen gegen Auflagen außer Vollzug. Der Beschuldigte muss eine Kaution leisten, seine Ausweisdokumente hinterlegen und sich regelmäßig bei der Polizei melden.

POL-OG: Lahr - Ermittlungen nach Vorfällen in zwei Diskotheken - update

Lahr Im Zuge der Ermittlungen wurde am frühen Samstagmorgen eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Großraum Lahr durchsucht. Hierbei wurden verschiedene Stoffe gefunden, die nun auf ihre strafrechtliche Relevanz untersucht werden müssen. Zwei Delaborierer vom Landeskriminalamt unterstützten gemeinsam mit Einsatzkräften der Feuerwehr die ermittelnden Polizeikräfte vom Revier in Lahr. Für die Anwohner bestand keine Gefahr. Ein Zusammenhang zu dem Buttersäurevorfall in einem Gebäude im Industriegebiet von Lahr, in dem zwei Diskotheken untergebracht sind, kann inzwischen bestätigt werden. Warum die Buttersäure in den Tanzlokalen verbreitet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf staatsschutzrelevante Hintergründe bestehen derzeit nicht. In der Zwischenzeit waren drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden. Zwei wurden mittlerweile aus dem Polizeigewahrsam entlassen, da bei ihnen aktuell nicht von einem dringenden Tatverdacht auszugehen ist. Der dritte Tatverdächtige, ein 26-jähriger Deutscher, wird nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Offenburg wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung zeitnah dem Haftrichter vorgeführt werden.

Alle Verletzten, die in der Nacht vorsorglich in die Kliniken Offenburg und Lahr eingeliefert wurden, konnten nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden.

Ursprungsmeldung:

Offenburg Am 28.12.2019, gegen 01.00 Uhr wurden zwei Tanzlokale im Hugsweirer Industriegebiet nach dem Verdacht einer Buttersäureattacke geräumt. Mehrere Gäste erlitten Reizungen der Bindehäute sowie der Atemwege. Laut Betreiberangaben befanden sich zum Tatzeitpunkt annähernd 500 Gäste in den beiden Clubs. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr kümmerten sich vor Ort um die Verletzten. Fünf Personen wurden in die umliegenden Krankenhäuser Lahr und Offenburg verbracht. Im Zuge der Ermittlungen fielen den Beamten des Polizeirevier Lahr zwei männliche Personen und deren Fahrzeug auf, welche für die Attacke dringend tatverdächtig sind. Die Entnahme von Blutproben sowie Wohnungsdurchsuchungen bei den beiden Männern im Alter von 26 und 34 Jahren, schlossen sich an die Maßnahmen vor Ort an. Die beiden Clubs blieben für den Rest der Nacht geschlossen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Lahr unter Tel. 07821/277-200 entgegen.

