Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unfall an Engstelle - Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Im Ortsteil Ebersteinburg kam es auf der Ebersteinburger Straße am Samstag gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei der sich zwei Pkws seitlich berührten. Der Fahrer eines weißen Landrovers hielt zunächst an einer Engstelle an, um einen entgegenkommenden grauen Kleinwagen passieren zu lassen. Beim erneuten Anfahren scherte der Fahrer des Landrovers nach links aus und wurde dabei von einem zwischenzeitlich überholenden schwarzen Audi gestreift. Auf Grund verschiedener Angaben zum genauen Ablauf des Geschehnisses sucht das Polizeirevier Baden-Baden nach Zeugen bzw. den Insassen des grauen Kleinwagens und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07221/6800 zu melden.

