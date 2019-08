Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Gemeinsam sicheres Wiesbaden Ort: Stadtgebiet Wiesbaden Zeit: 23.08.2019, 19.00 Uhr - 24.08.2019, 03.00 Uhr

Wiesbaden (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag führten Kräfte der Stadtpolizei Wiesbaden und der Landespolizei gemeinsame Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt durch. Die Einsatzkräfte waren sowohl uniformiert als auch zivil unterwegs und kontrollierten in 6 Schwerpunktkontrollen insgesamt 49 Personen. Aufgrund der sommerlichen Temperaturen waren Fußgängerzone und die Altstadt bis in die Nachtstunden sehr gut besucht. Bei Kontrollen in der Waffenverbotszone konnten keine Verstöße festgestellt werden. Im Bereich des Schulbergs wurde eine Gruppe von ca. 80 Personen angetroffen. Nach mehreren Meldungen von Bürgern über ruhestörenden Lärm traten die Streifen zusammen mit der Stadtpolizei an die Personengruppe heran. Es handelte sich um Gäste einer Privatparty, die offensichtlich ihre Feier nach draußen verlegt hatten. Eine alkoholisierte Person kam dem Platzverweis nicht nach und wurde aufgrund seines aggressiven Verhaltens ins Polizeigewahrsam eingeliefert.

