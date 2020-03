Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Pfarrbüro/ Täter können festgenommen werden

Gangelt-Kreuzrath (ots)

Am 2. März (Montag), gegen 2.40 Uhr, brachen zwei männliche Täter in ein Pfarrbüro an der Hauptstraße ein. Aufmerksame Zeugen bemerkten dies und alarmierten die Polizei. Diese konnte die Täter, nach einer kurzen Flucht zu Fuß, auf frischer Tat festnehmen. Es handelt sich um einen 46-jährigen Mann aus Hückelhoven und einen 36-jährigen Mann aus Heinsberg. Die beiden sind wegen ähnlicher Delikte bereits polizeilich bekannt. Gegen sie wurde eine Anzeige gefertigt. Die polizeilichen Ermittlungen zu diesem Fall dauern weiter an.

