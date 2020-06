Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressemeldung Nr. 159 vom 07.06.2020

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Kfz-Delikte

Heinsberg-Kirchhoven In der Nacht zu Samstag (06. Juni) wurde aus einem Pkw auf der Schwimmbadstraße ein Portemonnaie entwendet. Um an dieses zu gelangen, wurde die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen.

Hückelhoven-Millich In der Zeit zwischen Freitag (05. Juni), 20.30 Uhr und Samstag, 07.30 Uhr drangen unbekannte Täter auf unbekannte Weise in zwei Pkw auf dem Fasanenweg ein und entwendeten unter anderem einen Bohrhammer.

Wassenberg Aus einem Fahrzeuganhänger, der sich auf einem frei zugänglichen Grundstück auf dem Forster Weg befand, wurden zwei Sport-Karts entwendet. Der Anhänger wurde in der Zeit zwischen Freitag (5. Juni), 19.00 Uhr und Samstag, 09.00 Uhr aufgebrochen.

Einbruchdiebstahl

Wegberg, Rath-Anhoven Am Sonntag (7. Juni), in der Zeit zwischen 01.20 Uhr und 01.45 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Tankstelle auf der August-Horch-Allee ein. Nach ersten Erkenntnissen verließen sie die Örtlichkeit jedoch ohne Beute.

