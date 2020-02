Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zimmerbrand

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Bei einem Zimmerbrand in einer Wohnung an der Florentiner Straße ist am Mittwochmorgen (05.02.2020) eine Bewohnerin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein 39 Jahre alter Haustechniker bemerkte gegen 08.35 Uhr den Brand in einer Wohnung einer 96-jährigen Bewohnerin. Es gelang dem Mann die Wohnungstüre zu öffnen. Offenbar hatte die Kleidung der Frau bei der Bedienung eines Feuerzeugs Feuer gefangen. Der 39-Jährige löschte noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr die Flammen. Rettungssanitäter kümmerten sich um die schwer verletzte Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Auch der 39-jährige Helfer erlitt Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

