Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülltonnenbrand - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache sind in der Nacht zum Dienstag (04.02.2020) am Braunjörgweg drei Mülltonnen in Brand geraten. Ein Anwohner bemerkte den Brand gegen 00.15 Uhr und alarmierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannten die drei Mülltonnen bereits vollständig. Das Feuer beschädigte auch eine Terrassentür sowie einen in der Nähe stehenden Mercedes Vito. Durch den Brand entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

