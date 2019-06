Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrräder auf der Insel Usedom entwendet (Insel Usedom, LK Vorpommern- Greifswald)

PR Heringsdorf (ots)

Auf dem Campingplatz in 17459 Ückeritz haben bisher unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag zwei gesicherte Fahrräder, die sich auf einem Fahrradträger an einem PKW befanden,entwendet. Bei den Fahrrädern handelt es sich um Mountainbikes der Marken Giant (Typ: Trance 2.0) und Scott (Typ: Genius). Der dadurch entstandene Stehlschaden beläuft sich auf 3.200,- Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen die unbekannten Täter aufgenommen. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei in Heringsdorf (Tel. 038378/279-224) entgegen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

