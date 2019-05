Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzter Person auf der B96 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Neustrelitz (ots)

Am 31.05.2019 gegen 17:10 Uhr kam es auf der B 96 zwischen der Abfahrt Drewin und Godendorf zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Der 28-jährige Fahrzeugführer eines PKW Toyota Corolla fuhr in Richtung Fürstenberg und überholte ein vorausfahrendes Fahrzeug. Während des Überholvorganges kam der 28-Jährige Berliner aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich nach links von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte der PKW ein Verkehrszeichen sowie zwei Straßenbäume und kam im angrenzenden Wald zum Stillstand. Der schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzte Fahrzeugführer wurde anschließend in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Am Toyota entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die B 96 zeitweise voll gesperrt. Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell