Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl von Pflanzenschutzmitteln in Kruckow (LK Vorpommern-Greifswald)

Anklam (ots)

In der Zeit vom 30.05.2019, 05:00 Uhr bis zum 31 .05.2019, 13:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zur Lagerhalle eines Landwirtschaftsbetriebes in Kruckow. Aus dieser entwendeten sie mehrere hundert Liter Pflanzenschutzmitteln. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst aus Anklam führte vor Ort die Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Anklam unter 03971/251-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

