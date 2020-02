Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach/-Sommerrain/-Süd (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag (04.02.2020) in mehrere Wohnhäuser im Stadtgebiet eingebrochen. An der Odenwaldstraße gelangten die Einbrecher zwischen 11.30 Uhr und 23.15 Uhr offenbar über eine Hintertür ins Wohnhaus und durchwühlten mehrere Räume. Was die Täter stahlen, muss noch geklärt werden. Zu einem weiteren Einbruch kam es um 18.15 Uhr in den Ringelgärten. Hier warfen unbekannte Täter die Scheibe eines Einfamilienhauses ein und stiegen so in das Haus ein. Die Alarmanlage löste aus und die Einbrecher machten sich daraufhin ohne Beute aus dem Staub. Im Süden Stuttgarts an der Hasenbergstraße hebelten Unbekannte zwischen 20.00 Uhr und 22.15 Uhr die Wohnungseingangstür in einem Mehrfamilienhaus auf. Die Täter durchsuchten die Wohnung und nahmen das Diebesgut im Wert von mehreren Hundert Euro mit. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

