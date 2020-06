Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Sporthalle

Hückelhoven (ots)

In eine Mehrfachsporthalle an der Dr.-Rubens-Straße brachen, zwischen Donnerstag (4. Juni) und Freitag (5. Juni), unbekannte Täter ein. Sie hebelten eine Tür auf und durchsuchten die Räume. Was entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht gesagt werden.

