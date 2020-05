Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Grenzübergang Neu Lauterbourg L554 - Kandeler Straße nun rund um die Uhr geöffnet

Kaiserslautern (ots)

Seit dem 16. März 2020 kontrollieren die Einsatzkräfte der Bundespolizeidirektion Koblenz an der deutsch-französischen und deutsch-luxemburgischen Binnengrenze. Ziel ist die weitere Eindämmung der Infektionsgefahr durch das Corona Virus. Bisher war der Grenzübergang seit dem 28. April 2020 in Neu Lauterbourg nur an bestimmten Zeiten täglich geöffnet. Das BMI hat auf Initiative der Bundespolizei zugestimmt, dass der Grenzübergang nicht nur zeitweise, sondern rund um die Uhr geöffnet ist und zum Grenzübergang nach Deutschland und Frankreich genutzt werden kann. Die Ausnahmeregelungen für den Grenzübertritt gelten analog zu den Regelungen der bislang notifizierten Grenzübergangsstellen.

