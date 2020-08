Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Beim Vorbeifahren beschädigt, Zeugenaufruf

Haslach (ots)

Beamte des Polizeireviers Haslach sind nach einer Verkehrsunfallflucht am vergangenen Wochenende auf der Suche nach möglichen Zeugen. Der Lenker eines Audi Q3 hatte seinen Wagen zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in der Klosterstraße geparkt. Bei seiner Rückkehr zum Auto entdeckte der Besitzer des Audi einen, scheinbar beim Vorbeifahren eines Fahrzeugs verursachten, Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 entgegengenommen. /ma

