Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Brandstiftung in alter Firmenhalle

Herdecke (ots)

Am Sonntag kam es an der Wetterstraße, gegen 17:00 Uhr, zu einem Brand auf dem alten Kohleplatz einer Firma an der Wetterstraße. Vor einer Halle wurden augenscheinlich mehrere Stromkabel in Brand gesetzt. Zudem wurde innerhalb der Halle Restmüll verbrannt, wodurch es zu einer erheblichen Rauch- und Flammenentwicklung kam, dabei wurden mehrere Holzfaserplatten an der Decke beschädigt. Hinweise auf Täter gibt es bislang keine.

