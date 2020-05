Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Mercedes gestohlen

Hattingen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten Fahrzeugdiebe einen an der Königsteiner Straße geparkten Mercedes. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand der Straße geparkt. Es handelt sich um einen schwarzen Mercedes Benz E220d mit Herner-Kennzeichen. An dem Wagen befanden sich Sommerreifen mit silbernen AMG- Felgen. Er verfügt über eine braune Lederausstattung. Der Kilometerstand betrug etwa 38.000 Kilometer. Der Wagen war mit einem Keyless-Go System ausgestattet.

