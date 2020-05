Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Unfall mit verletzter Radfahrerin

Gevelsberg (ots)

Am Samstag, 23.05.2020, um 13:15, kam eine 23 jährige Düsseldorferin mit ihrem Moutainbike in einem abschüssigen Waldstück nahe der Berchemallee zu Fall und verletzte sich dabei so schwer, dass sie mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

