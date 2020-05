Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall mit zwei verletzen Personen

Ennepetal (ots)

Am 23.05.2020, gegen 14:45 Uhr, befuhr eine 56-jährige Ennepetalerin mit ihrem Opel die Breckerfelder Straße in Fahrtrichtung Ennepetal und beabsichtigte nach links in die Straße "Kerkenberg" abzubiegen. Zeitgleich näherte sich ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr mit Sonder- und Wegerechten. Der 39-jährige Fahrzeugführer setzte im Bereich der Einmündung "Kerkenberg" zum Überholen der 56-Jährigen an. Während des Überholvorganges scherte die Opel-Fahrerin aus und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Im Anschluss kollidierte das Einsatzfahrzeug mit einem am Seitenstreifen geparkten Pkw Ford. Der Pkw drehte sich um 180 Grad, kippte um und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Beide Fahrzeugführer verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

