Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Gevelsberg (ots)

Am Samstag, 23.05.2020, um 19:15 Uhr, befuhr ein 58 jähriger Ennepetaler mit seinem LandRover die Kölner Straße, von Ennepetal in Richtung Gevelsberg. Ein hinter dem LandRover fahrender 27 jähriger Gevelsberger, beschleunigte nach dem Kruiner Tunnel seine Kawasaki und übersah dabei den vor ihm fahrenden LandRover. Durch die eingeleitete Gefahrbremsung rutsche der Kradfaher mit dem Krad zur Seite und anschließend in das Heck des vor ihm fahrenden PKW. Bei dem Sturz wurde der Kradfahrer leicht verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

