Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Zusammenstoß von Motorrad und Reh

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag fuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer auf der L699 in Richtung Ennepetal. In Höhe der Einmündung zum Ahlhauser Hammer stieß er mit einem Reh zusammen, das plötzlich aus Richtung der Einmündung auf die Fahrbahn lief. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich dabei schwer. Passanten eilten dem Mann zur Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Der 22-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Reh verstarb an der Unfallstelle.

